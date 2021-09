Scuola: Brunetta spinge per Green Pass, allarme dei presidi

Si rischia una situazione di grande caos, il governo prepara l'estensione green pass anche per genitori alunni

I presidi lanciano l’allarme sul rischio caos nelle scuole con l’obbligo di Green pass anche per i genitori. No dei sindacati.

Ma il governo va avanti verso l’estensione del certificato verde.

“Green pass geniale, aumenta i costi per gli opportunisti contrari al vaccino. In futuro varrà per il lavoro pubblico e privato”, dice il ministro Brunetta. Contro la rete dei no vax ‘guerrieri’, i pm di Milano valutano il reati di associazione a delinquere. La ministra Lamorgese avverte preoccupata per il ‘rischio estremismi’ contro il Green pass.