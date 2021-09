Scuola: in 9 regioni già iniziato il nuovo anno scolastico

Bianchi: "Il Green Pass funziona, stop alla DAD"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

La piattaforma per il controllo del Green pass nelle scuole “sta funzionando benissimo, 900 mila sono state le verifiche fatte solo tra le 7 e le 8 di stamane”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel giorno in cui rientrano a scuola 3.865.365 alunni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento. Debutta il Green pass anche per i genitori.

“Il compito della scuola quest’anno è farci sentire Paese”, aveva detto a Sky stamane Bianchi. “Non sarà più possibile mettere in dad una intera regione, se ci fossero rischi si interviene in forma mirata. Saremo chirurgici nelle misure”.