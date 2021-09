Scuola: nel Lazio vaccinato oltre il 97% del personale

Vaccinato anche più del 70% degli studenti

Nel Lazio oltre il 97 per cento del personale scolastico e più del 70 per cento degli studenti tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati. Lo rende noto l’assessore al lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. Per la scuola “è una ripartenza importante resa possibile anche dalla campagna vaccinale condotta dalla nostra Regione, che ci permette oggi di avere oltre il 97 per cento del personale scolastico e più del 70 per dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni vaccinati.

Possiamo guardare con ottimismo a questo anno scolastico con l’obiettivo che si svolga sempre in presenza e in tal senso sarà importante l’attuazione integrale del protocollo sicurezza. Dal mondo della scuola arriva un segnale positivo per la ripartenza di tutto il Paese”, conclude l’assessore.