Scuola: parte la campagna di sensibilizzazione sull’uso in sicurezza del monopattino – VIDEO

Con l’inizio dell’anno scolastico, parte la campagna di sensibilizzazione sul corretto uso del monopattino elettrico, annunciata nei mesi scorsi da Cnel, ministero dell’Istruzione e polizia stradale che hanno prodotto un video rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, principali utilizzatori del mezzo di trasporto. Il filmato, realizzato su idea della Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL, è inserito nell’offerta formativa dell’anno scolastico 2021/’22 ed è fruibile sulla piattaforma Edustrada del Ministero dell’Istruzione, con materiale di supporto per l’insegnamento da parte del corpo docente.

“I numerosi incidenti, avvenuti nel primo semestre 2021, dimostrano che la conoscenza delle norme è fondamentale ma ancora di più sembra esserlo la sensibilizzazione e la formazione dei giovani a un utilizzo sicuro del mezzo stesso, per l’intera collettività”, ha detto Gian Paolo Gualaccini, consigliere CNEL che coordina la Consulta. Il video, che sarà anche diffuso sui canali Rai grazie alla collaborazione di Rai per il Sociale, è accompagnato da una sintesi a cura della Polizia Stradale sulla normativa vigente relativa alla guida del monopattino (uso del casco per i minorenni, giubbotto riflettente in determinate condizioni, limiti di velocità).