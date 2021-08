Scuola: presidi Andis, bene piattaforma per verifiche Green pass

Arriva la svolta sui controlli per il nuovo anno scolastico

Apprendiamo con viva soddisfazione che il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute abbiano concluso un accordo per implementare una piattaforma web che consenta alle scuole di effettuare più rapidamente il controllo del Green pass del personale scolastico”. Lo afferma in una nota Paolino Marotta, presidente l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis). “E’ esattamente quello che l’Andis aveva chiesto al Ministro Bianchi lo scorso 19 agosto – aggiunge – quando, denunciando l’impraticabilità del controllo della certificazione secondo le previsioni del D.L. 111, aveva sostenuto la necessità di “una piattaforma interistituzionale, da rendere accessibile alle segreterie scolastiche per il controllo del possesso della certificazione verde da parte del personale”. “Auspichiamo che adesso il Garante per la protezione dei dati personali possa aderire alla soluzione indicata dai due Dicasteri, perché attesterebbe soltanto la validità istantanea del green pass, senza fornire alla scuola altri dati soggetti a privacy”, conclude Marotta.