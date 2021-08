Scuola: protocollo sicurezza, accordo tra sindacati e Governo

Su tamponi gratuiti per il corpo docente, la corsia preferenziale per i vaccini del personale scolastico e le misure per evitare le classi pollaio.

Trovato l’accordo sul Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno.

La bozza dell’intesa trovata al termine di un confronto fiume le organizzazioni sindacali e i tecnici del Ministero dell’Istruzione riguarda i tamponi gratuiti per il corpo docente, la corsia preferenziale per i vaccini del personale scolastico e le misure per evitare le classi pollaio.

Solo Anief non ha sottoscritto l’accordo, confermando il ricorso collettivo gratuito al Tribunale di Roma per impugnarlo insieme al Decreto legge n. 106 per contrasto al Regolamento comunitario n. 953/21, dopo aver raccolto centomila firme in sei giorni per la sua abolizione. La bozza di Protocollo si sicurezza che circola in queste ore, come si legge sul sito Tuttoscuola.com, prevede corsie preferenziali per la vaccinazione del personale scolastico attraverso degli accessi prioritari. Inoltre prevede un supporto concreto per le modalita’ di verifica dei Green pass del personale scolastico e sugli aspetti applicativi della normativa. Il nodo Green pass sara’ comunque contenuto in una nota specifica che l’Amministrazione inviera’ alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni.

“Se qualcuno non ha ancora fatto il vaccino in tempo, il tampone gli consentira’ di iniziare la Scuola regolarmente”, ha commentato su Radio Rai Maddalena Gizzi, segretaria di Cisl Scuola. “Ci sono poi aspetti da chiarire a cui rispondera’ il garante della privacy”, ha aggiunto la sindacalista.