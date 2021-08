Scuola: Sasso ‘fare come Francia, test e niente Green pass’

Sottosegretario su Fb 'perchè in Italia non è possibile?'

“Nella vicina Francia di Macron la percentuale dei vaccinati nella scuola è inferiore rispetto a quella dell’Italia. Eppure lì niente Green pass a scuola e soprattutto si punta sul tracciamento con i tamponi salivari. ‘Il Green pass non sarebbe legittimo, nè auspicabile, nè utile: la stragrande maggioranza degli insegnanti è vaccinata o pronta per essere vaccinata. Siamo in una logica di fiducia e responsabilità’. Parole del ministro dell’istruzione francese, condivise da tutte le forze politiche. La lega lo dice da mesi… Perchè in Italia non è possibile?”. Lo scrive su Fb il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso della Lega.