Sicilia in zona gialla: torna la mascherina all’aperto

Sicilia zona gialla a partire da oggi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato venerdì l’ordinanza. “È la conferma – ha spiegato il titolare del dicastero – che il Covid non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”.

Torna dunque la mascherina all’aperto mentre restano in vigore per bar e ristoranti le regole valide anche per la zona bianca. Non c’è il coprifuoco, abolito in via definitiva il 21 giugno scorso, si potrà dunque circolare liberamente oltre le 23 sempre nell’osservanza delle norme anti contagio. Prevista, invece, una capienza ridotta per spettacoli ed eventi.

Intanto, il Comitato tecnico-scientifico (Cts) ha espresso parere favorevole alla proposta di prolungamento della validità del certificato verde, che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, da 9 a 12 mesi.

Il ministro Speranza, ha anche prorogato le misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi. Nell’ordinanza è anche previsto dal 31 agosto il superamento della mini quarantena di cinque giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo.