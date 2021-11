Sileri, con numeri attuali nessuna necessità chiusure

"Noi abbiamo le fasce più anziane e fragili protette"

“Con i numeri attuali, anche se dovessero crescere e con i posti letto non vedo all’orizzonte necessità di chiusure”. Lo ha detti il sottosegretario Pierpaolo Sileri intervenendo a Porta a Porta.

“Ci troviamo in una situazione ben diversa dall’Austria, noi abbiamo le fasce più anziane e fragili protette. Sicuramente abbiamo dei limiti, con i tamponi rapidi che si usano per il Green Pass ma abbiamo delle maglie abbastanza strette per proteggerci – ha aggiunto – la variante che stiamo affrontando ci mette nella condizione di avere protezione più alta”