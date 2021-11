Sileri, vaccino a bambini in hub ma anche in altre strutture

'Apriremo a medici e farmacie se c'è fattibilità'

La vaccinazione anti-Covid per i bambini della fascia di età 5-11 anni sarà effettuata “negli Hub vaccinali esistenti, dove verranno allestiti percorsi dedicati, ma pensiamo di utilizzare tutte le risorse disponibili se ve ne è la fattibilità: apriremo quindi anche ai medici pediatri e alle farmacie”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpalo Sileri all’ANSA dopo il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) alla vaccinazione pediatrica per la fascia 5-11 anni.

“Pensiamo – ha spiegato Sileri – di utilizzare tutte le risorse disponibili, se c’è la fattibilità logistica. Il target in questo caso è limitato ma si tratta al contempo di una popolazione, quella appunto pediatrica under12, per la quale la vaccinazione è molto importante dal momento che le conseguenze dell’infezione Covid-19 possono risultare anche gravi”. “Attendiamo ora a breve il parere dell’Agenzia italiana del farmaco e seguiranno – ha concluso – indicazioni operative in merito”.