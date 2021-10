Speranza, invito over 60 a terza dose, i vaccini ci sono

A partire da 60 anni e a 6 mesi da ciclo completo.Invito a farlo

“Ci si può vaccinare con la terza dose a partire dai 60 anni e chiaramente il nostro invito è a tutti di farlo a partire dal personale sanitario, dalle Rsa, ma anche a tutte le persone che hanno più di 60 anni per le quali siano passati almeno 6 mesi dal completamento del ciclo. Io penso che questo sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri concittadini. Non abbiamo nessun problema di scorte, le dosi ci sono e siamo in grado di assicurare la terza dose a tutti”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’inaugurazione della Breast Unit Tor Vergata a Roma.