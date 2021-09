Speranza, obbligo vaccini opzione, valuteremo da autunno su dati

Allargato il potenziale obbligo ad altre categorie, opzione da non escludere

Continua il dibattito sull’obbligo vaccinale. Tema oramai predominante in tutta la penisola. Queste le parole del ministro Speranza in merito.

“Non abbiamo paura di dire che l’obbligo è una opzione in campo. In Cdm abbiamo oggi già allargato l’obbligo ad altre categorie. Quindi non escludiamo tale opzione, è un’ipotesi in campo e la valuteremo. Sulla base dei dati, già dall’Autunno ci faremo un’idea compiuta sempre nel confronto con la comunità scientifica”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Festival della Salute di Repubblica.