Speranza: scuola riapre in presenza e presto senza mascherine

"Spero che presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati. Entro settembre terza dose a più fragili. 78mln somministrazioni, giovani segnale più bello "

“La riapertura delle scuole in presenza e’ priorita’ assoluta e spero che presto avremo un numero alto di classi in cui tutti saranno vaccinati e cio’ consentira’ di allentare le misure e togliere le mascherine. Il messaggio che dobbiamo dare e’ quindi che il vaccino e’ l’arma fondamentale per chiudere questa stagione e aprirne un’altra. I vaccini sono efficaci e sicuri”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“La risposta degli italiani alla vaccinazione e’ molto incoraggiante e positiva e nella giornata di ieri abbiamo superato 78 milioni di somministrazioni. Il segnale piu’ bello sta arrivando dai piu’ giovani da cui giunge un messaggio di grande fiducia e liberta’ con un numero molto significativo di vaccinazioni che sono in corso e una percentuale che nei piu’ giovani ha superato alcune generazioni di mezzo. E’ bello – ha detto – vedere che tra 20-29 anni c’e’ una risposta molto alta, e anche tra 12 e 18 anni e cio’ offre un’arma in piu’ per la riapertura delle scuole”.

“Sulla terza dose di vaccino c’è un confronto in queste ore. Questo confronto porterà alla scelta della terza dose, si inizierà nel mese di settembre e si partirà dalle persone con una risposta immunitaria molto fragile”, ha detto il ministro Speranza. “Questa – ha aggiunto – è l’indicazione arrivata da Ema e su cui già il nostro Cts ha espresso parere positivo”.