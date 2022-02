Sport: al via a Roma al 29esimo Trofeo Scuola Acea, 50 mila gli studenti coinvolti

Cecchi: 'Ori di quest'estate siano da stimolo per gli studenti'

La pallavolo torna a scuola con la 29a edizione del Trofeo Acea 2022.

“Anche se in versione online l’emozione e’ sempre tanta”, ha esordito il presidente di Fipav Lazio, Andrea Burlandi. “Ventinove edizioni significano tanto, vuol dire che si e’ lasciato un segno in tante generazioni – ha continuato – Per il trentennale poi abbiamo in mente tante iniziative particolari. Il nostro e’ un modello esportabile anche nel resto d’Italia, basta volerlo”.

Quarantatre’ istituti coinvolti nel Lazio, 50 mila iscritti e iscrizioni aperte fino al 4 marzo: numeri che certificano il successo del torneo ideato nel 1994 da Luciano Cecchi, vice presidente Fipav.

“Volley Scuola non e’ mai stato solo un gioco o un confronto limitato alle partite. C’e’ un percorso culturale che di anno in anno si e’ evoluto. Spero gli ori di quest’estate stimolino ancora di piu’ giovani e studenti sperando che possano diventare i campioni del domani”, ha spiegato Cecchi.

“E’ una grande soddisfazione per l’Azienda promuovere anche quest’anno Volley Scuola – Trofeo Acea, pensato per diffondere la cultura dello sport e della partecipazione. Per questa edizione, Acea propone percorsi formativi che, attraverso seminari sui temi dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, contribuiscano a sensibilizzare gli studenti sulla sostenibilita’, valore fondante del nostro dna aziendale. Volley Scuola offre ai giovani un momento di aggregazione, particolarmente importante dopo un periodo, come quello della pandemia, in cui i ragazzi si sono dovuti adeguare a una realta’ che ha modificato il modo di vivere le relazioni” ha reso noto in un messaggio la presidente del Gruppo Acea, Michaela Castelli.