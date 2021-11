Super Green Pass e vaccini, ecco le parole del Ministro Speranza

Arriva l'obbligo per alcune categorie

Arriva l’obbligo di vaccino per forze dell’ordine, insegnanti e sanità. “Nel decreto ci sono 4 ambiti affrontati: l’obbligo che è già vigente per alcune categorie e lo estendiamo a ulteriore categorie: al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine e ai militari, e a tutto il personale scolastico. L’estensione dell’obbligo interesserà anche la terza dose”.

Novità anche per quanto riguarda la terza dose: “Da oggi è possibile avere il richiamo a 5 mesi e ci apprestiamo a una ulteriore modifica: al primo dicembre allargheremo la platea anagrafica della dose di richiamo. Dal 1/o dicembre sarà possibile la dose richiamo sopra i 18 anni”.