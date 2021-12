Tempo: previsioni fino alle 24 di oggi

Le previsione per il giorno della vigilia di Natale

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Perturbazione al Centro-Nord. Venti meridionali, piogge deboli subito in Toscana e Liguria, Lazio e Umbria, cielo coperto sulla Pianura Padana e in Campania, sole prevalente sul resto del Sud e in Sardegna. Verso sera peggiora ulteriormente in Liguria e in Toscana con precipitazioni più moderate e localmente forti. Qualche pioggia anche in Campania, sempre deboli sul resto del Centro.