Meteo: previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni per il weekend nel Lazio

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

SABATO 19 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto, anche con piovaschi su Liguria e al Nordovest. In serata piogge al Nordest e in Liguria e bassa Lombardia. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Toscana, Umbria e Lazio, ma entro sera anche sulle regioni adriatiche. Nubi sparse in Sardegna. Non sono attese piogge. Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso, poi tenderà a coprirsi diffusamente su tutte le regioni entro sera. Non sono attese precipitazioni.

DOMENICA 20 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare possibili foschie o nebbie mattutine sulle pianure occidentali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso e da locali foschie mattutine su Umbria e alto Lazio. Temperature massime tra 12 e 17 gradi. Venti di Maestrale. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto al mattino, poi, nel corso del pomeriggio tempo instabile sulla Basilicata. Temperature massime tra 15 e 19 gradi.

LUNEDI 21 FEBBRAIO: Nord: La giornata sarà contraddistinta da diffuse nevicate sui confini alpini e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole. Temperature massime tra 6 e 16 gradi. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, un pomeriggio con precipitazioni sugli Appennini, nevose sopra i 1400 metri circa. Mar Tirreno agitato. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari che si affacciano al Mar Tirreno, anche con rovesci sparsi. Più soleggiato altrove.