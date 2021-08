Tempo: previsioni per i prossimi giorni

Scende il termometro in tutta Italia, tempo instabile

Previsioni del tempo dei prossimi giorni a cura de iLMeteo.it.

LUNEDI 23 AGOSTO:Nord: La giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali con locali grandinate al Nordest e sulle Alpi lombarde. Per il resto il cielo avrà nubi sparse in Liguria e più sereno altrove.Centro: La giornata trascorrerà sotto il segno del sole su gran parte delle regioni, ma su Marche e Umbria, nel corso del pomeriggio, scoppieranno temporali. Temperature massime fino a 32°C.Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

MARTEDI 24 AGOSTO:Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sulle Alpi centrali, occidentali e sull’Alto Adige con piovaschi isolati. Più sole altrove, anche se con molte nubi.Centro: Tempo in peggioramento sulle regioni adriatiche con l’arrivo di temporali. Sul resto delle regioni cielo con nubi sparse con piovaschi tra grossetano e viterbese, sereno in Sardegna.Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 29 e 33 gradi.

MERCOLEDI 25 AGOSTO:Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sull’arco alpino dove potranno esserci alcune precipitazioni. Sulle zone pianeggianti il sole sarà più prevalente.Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di rovesci temporaleschi sin dal mattino su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e pure sul Lazio centro- orientale. Sole altrove.Sud: La giornata trascorrerà con un deciso aumento della nuvolosità sugli Appennini e in Puglia, zone dove non si possono escludere delle precipitazioni temporalesche. Soleggiato altrove.