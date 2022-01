L'uomo si è allontanato dall'ospedale dopo il risultato del tampone positivo

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Si è presentato in ospedale a Tivoli per un malore e, sottoposto al test Covid, è risultato positivo. Curato per il malore, si è allontanato dal pronto soccorso senza informare i medici.

Per questo sono intervenuti i carabinieri di Tivoli che hanno individuato il 72enne nel vicino comune di Marcellina incurante del rischio di contagiosità. Per questo è stato denunciato o sottoposto di nuovo a quarantena.