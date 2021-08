Composta da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu

L’Italia è medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la staffetta 4×100 maschile composta da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu.

Gli azzurri hanno corso in un tempo di 37,50. La medaglia d’argento è andata alla Gran Bretagna e quella di bronzo al Canada.

In una giornata storica per lo sport italiano, la staffetta 4×100 azzurra ha centrato un oro incredibile, che porta il bottino dell’atletica leggera a Tokyo 2020 a cinque medaglie. Tutte d’oro. Lorenzo Patta, l’oro dei 100 metri individuale Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno corso una gara perfetta, in cui ognuno dei quattro è andato al meglio. Tortu, nell’ultimo quarto di gara è riuscito a tenersi davanti mandando in visibilio i giornalisti e i membri dell’Itakia Team, tra i pochi spettatori presenti allo Stadio Nazionale di Tokyo in una serata che meritava il tutto esaurito.

Il tempo, 37″50, rappresenta il nuovo primato italiano. Ma anche questo riscontro cronometrico importante cade in secondo piano rispetto a un’impresa storica.