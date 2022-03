Torna il 27 marzo la maratona di Roma. Gualtieri: “È l’edizione della rinascita” – VIDEO

All'Acea Run Rome The Marathon si sono iscritte 10mila persone. "Il 50 per cento sono stranieri e provengono principalmente da Francia e Spagna. Eventi come questi favoriscono il ritorno dei flussi turistici", ha detto l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato