Tripadvisor: è Roma la migliore meta per gli amanti del cibo

Gualtieri: è una bella notizia. Assessore al Turismo Alessandro Onorato: confermata unicità della Capitale nel mondo

La classifica Tripadvisor “Travellers’ Choice Awards 2022” incorona Roma come prima meta al mondo per gli amanti del cibo. Al secondo posto c’e’ Londra, al terzo Parigi, poi Dubai, Barcellona, Madrid, San Paolo del Brasile, New York e tante altre.

Tra i primi a commentare il riconoscimento e’ l’assessore al Turismo, Alessandro Onorato: “Tripadvisor e i turisti confermano l’unicita’ di Roma nel mondo per l’altissima qualita’ di tutto il settore food e ne siamo orgogliosi”. “La nostra citta’ e’ effettivamente capace di regalare un’esperienza irripetibile – sostiene Onorato – che unisce la particolarita’ della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi. Il food e’ un asset fondamentale per la ripartenza del turismo nella Capitale. Siamo convinti che una volta superata la pandemia, Roma recuperera’ velocemente quei 20 milioni di viaggiatori all’anno. Con il lavoro che stiamo mettendo in campo, quel numero verra’ incrementato e punteremo anche sull’experience per diversificare e attrarre un turismo sempre piu’ qualificato. Tutto questo garantira’ – prosegue – un maggiore ritorno economico con la creazione di nuove opportunita’ e nuovi posti di lavoro. Il turismo a Roma con i grandi eventi sportivi, con la moda e gli investimenti sul congressuale diventare il grande asset che garantira’ lavoro e prosperita’ alla citta’”.

“Una bella notizia: per il famoso Tripadvisor Roma e’ la miglior meta al mondo per gli amanti del cibo. Un bel riconoscimento per il settore strategico della ristorazione che sosterremmo e valorizzeremo anche con grandi investimenti sul turismo”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.