Ucraina: Lazio, presto primo volo per presa in carico pazienti

Previsto nei prossimi giorni, secondo indicazioni della Cross. Aperti 2 hub vaccinali dedicati

Sono in corso le procedure operative del primo volo militare per prendere in carico pazienti dall’Ucraina. Le procedure rientrano nell’ambito delle indicazioni della Centrale Remota Soccorsi Sanitari (Cross) del sistema Protezione civile nazionale. I team sanitari sono composti da personale di Ares 118 e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’. Il primo volo e’ previsto nei prossimi giorni.

”Grazie alla collaborazione con la Gdf, l’Ares 118, il Bambin Gesù e il servizio sanitario regionale abbiamo attivato il primo volo militare italiano per il trasporto di 30 bambini che hanno urgenza di assistenza medica e che dovrebbero arrivare domani o nei prossimi giorni a Pratica di Mare e che saranno poi trasferiti al Bambin Gesù”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare gli interventi e le misure messi in campo dall’Unità di Crisi per l’emergenza Ucraina. ”Sono stati attivati per ora 100 posti letto per pazienti che potrebbero arrivare dall’Ucraina a seguito della guerra o a cui non è più possibile garantire la cura – ha aggiunto – Abbiamo posti in ospedale anche per i bambini e i ragazzi. Al momento sono 12 i ricoverati al Bambino Gesù provenienti dall’Ucraina, a cui si aggiungono due bambini già visitati e dimessi nei giorni scorsi”.

Intanto sono attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate 2.176 tessere Stp (Straniero temporaneamente presente). Si registra una buona adesione alle vaccinazioni”.