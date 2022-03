Ucraina: nata a Roma bimba di una donna incinta in fuga dalla guerra

«Benvenuta Glykeria»

È nata nella serata di ieri Glykeria, la bambina ucraina figlia della donna che l’Asl Roma 4 aveva preso in carico alla trentottesima settimana di gestazione attraverso l’open day organizzato lo scorso 8 marzo dal reparto di ginecologia, diretto dal dottor Alessandro Lena. La donna era fuggita dal suo Paese subito dopo lo scoppio del conflitto ed è attualmente ospite di una famiglia di Tarquinia.

“Alla mamma Valentyna vanno i migliori auguri per la nascita della piccola. Il Servizio sanitario regionale è pronto ad accogliere e assistere chi fugge dalla guerra e questa nascita è una luce di speranza in questi giorni bui segnati dal conflitto”, ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“Siamo felici per questa lieta notizia, per la famiglia di Valentyna e per le decine di profughi che stiamo accogliendo in questi giorni”, ha concluso il Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.