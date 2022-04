Ucraina: nuova manifestazione dei Giovani per la Pace a Roma

Domani 8 aprile a Piazza Vittorio Emanuele

Domani, venerdì 8 aprile, a partire dalle 11.30, è stata indetta una nuova manifestazione contro la guerra a Roma, con appuntamento a Piazza Vittorio Emanuele.

A ‘Rome4peace’, promossa dai Giovani per la Pace, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio, parteciperanno liceali e universitari provenienti da diverse zone della città, convinti che di fronte a ciò che sta succedendo in Ucraina, ormai da un mese e mezzo, non si possa restare in silenzio e sia indispensabile prendere con urgenza nuove iniziative per riportare la pace. Lo scrive Sant’Egidio sul suo sito.

Sono previsti interventi e testimonianze di coloro che hanno vissuto l’esperienza della guerra e sono stati costretti ad abbandonare la propria terra. Verrà anche lanciato un nuovo appello per un immediato cessate il fuoco e la fine delle ostilità. Una parte degli studenti confluirà nella manifestazione dopo aver partecipato, alle 10, alla conferenza “Cessate il fuoco” presso il Teatro Brancaccio, che vedrà l’intervento dello storico Adriano Roccucci e, da remoto, di Olya Makar, della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina.