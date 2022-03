Ucraina: Regione Lazio, “pronti a ospitare 100 piccoli pazienti”

Intanto continua l'accoglienza della popolazione ucraina nel Lazio. "Sono state fatte già 1.000 tessere sanitarie", ha detto l'assessore D'Amato

La Regione Lazio è pronta a ospitare 100 piccoli pazienti provenienti dall’Ucraina. Secondo l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, “c’è la disponibilità attraverso il presidente Nicola Zingaretti, di attivare la ‘Cross’, la struttura della Protezione civile per le emergenze sanitarie”. Zingaretti ha spiegato che è stata messa a disposizione “la nostra esperienza con i team medici coordinati da Ares 118 e gli specialisti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nelle prossime ore saranno definiti i programmi operativi dell’intervento”.

Intanto continua l’accoglienza della popolazione ucraina nel Lazio. “Posso dire – ha detto D’Amato a margine della presentazione a Roma alla Giornata internazionale della donna all’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma – che sta andando bene. Sono state fatte già 1.000 tessere sanitarie, le cosiddette Stp (codice per stranieri temporaneamente presenti), che consentono di accedere a tutti i servizi territoriali, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta fino alle prescrizioni farmaceutiche. La campagna di vaccinazione sta proseguendo, sia per il Covid che per quelle pediatriche, per i più piccoli”.