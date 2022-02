Un tram dedicato alle malattie rare. D’Amato: “Roma è la capitale delle cure” – VIDEOGALLERY

"Abbiamo centri farmacologici per le ricerche e dobbiamo continuare a prenderci cura dei malati", ha precisato l'assessore regionale durante l'inaugurazione

Un tram dedicato alle malattie rare è stato inaugurato stamattina a Roma. “Questo tram è importante per far conoscere la realtà delle cure delle malattie rare”, ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Roma è un centro d’eccellenza e non abbiamo mai perso l’attenzione nel mettere in sicurezza i più fragili. È importante far conoscere e intraprendere le cure necessarie”, ha aggiunto.

Le malattie rare – ha continuato D’Amato – “colpiscono molte persone fragili che sono state ancora più fragili con il Covid. Il compito nostro è tutelare. Roma è la capitale di cura delle malattie rare. Abbiamo centri farmacologici per le ricerche e dobbiamo continuare a prenderci cura dei malati”.

In merito la diagnosi e le cure delle malattie rare il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha precisato che “servono decreti attuativi, vi è un binario, dobbiamo monitorare i risultati e correggere in itinere quelle che sono le necessità. Dando risposte chiare”.