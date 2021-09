Università: Cattolica, lunedì i primi test di ammissione

Ai Corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e al Corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche al quale parteciperanno 2.121 candidati provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio

Nel campus di Roma dell’Universita’ Cattolica e’ tempo di test: si inizia lunedi’ 6 settembre con il concorso di ammissione ai Corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e al Corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche al quale parteciperanno 2.121 candidati provenienti da tutte le regioni d’Italia, in primis da Lazio, Basilicata, Puglia, Lombardia e Campania, per i Corsi di laurea attivi nella sede di Roma dell’Ateneo e nelle sedi convenzionate di Roma, Brescia, Campobasso, Moliterno, Moncrivello, Potenza, Torino e Viterbo. Sono aperte fino al 17 settembre le iscrizioni al test di ammissione di Farmacia che si terra’ in due sessioni computer based da remoto. La prima mercoledi’ 8 settembre e la seconda venerdi’ 24 settembre.

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell’Universita’ Cattolica e’ articolato in cinque anni, all’interno dei quali agli insegnamenti di base che spaziano dalla fisica alla biologia, senza trascurare i settori biotecnologici, farmacologici, chimici e tecnici, si affianca una spiccata attenzione verso la Farmacia dei servizi assistenziali, vera innovazione del corso. L’opportunita’ di accostarsi allo studio dei nuovi farmaci e dei dispostivi medici e diagnostici, valutabili all’interno della pratica clinica e la possibilita’ di interazione con le professionalita’ mediche e sanitarie che operano presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, costituiscono un forte valore aggiunto di questo percorso formativo.

Nei mesi di settembre e ottobre si terranno anche i test di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Biotecnologie per la Medicina personalizzata (scadenza iscrizioni: 13 settembre), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (scadenza iscrizioni: 22 settembre) e Scienze infermieristiche e ostetriche (scadenza iscrizioni: 23 settembre).