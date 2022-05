Università: Massimiliano Fiorucci è il nuovo rettore di Roma Tre

Oggi la commissione elettorale dell'Ateneo proclamerà l'esito ufficiale della votazione. Caudo, miei migliori auguri

Massimiliano Fiorucci ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli elettori per il nuovo rettore dell’Universita’ degli Studi Roma Tre. Sui 760 docenti aventi diritto di voto 381 hanno votato Fiorucci, 324 hanno votato Giovanni Caudo. Sui 172 ricercatori 86 hanno votato Fiorucci, 69 Caudo. Sui 695 dipendenti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario aventi diritto di voto 370 hanno espresso la preferenza per Fiorucci contro i 253 per Caudo.

Dei 108 studenti aventi diritto di voto 62 hanno votato Fiorucci, 46 hanno votato Caudo.

“Si sono completate le operazioni di scrutinio, il collega Massimiliano Fiorucci ha superato il quorum fissato in 521 avendo ricevuto 531 voti, l’ho gia’ cercato per complimentarmi con lui e per augurargli buon lavoro”. Cosi’ Giovanni Caudo, sfidante nella corsa all’Ateneo, commentando l’elezione di Fiorucci a Rettore di Roma Tre. “Sono convinto che questa campagna elettorale servira’ comunque a indirizzare il suo lavoro verso una ricerca di coesione e di inclusione delle tante realta’ che animano il nostro ateneo – ha aggiunto – Ringrazio tutti i docenti, studenti e personale Tab che hanno votato per me, sono poco meno di 500. E’ stata una campagna elettorale breve ma intensa, ho potuto conoscere e incontrare molti colleghi che lavorano con entusiasmo e sono convinto che il clima che abbiamo costruito nella campagna elettorale possa essere di aiuto a determinare una nuova stagione nei rapporti interni al nostro Ateneo – ha concluso – . Faccio i miei migliori auguri di Buon lavoro al nuovo Rettore”.

Oggi la commissione elettorale dell’Ateneo proclamera’ l’esito ufficiale della votazione: i quattro bacini elettorali esprimono in maniera diversa i voti elettorali validi, cioe’ “pesati” dall’algoritmo di votazione. Ma di fatto la maggioranza degli aventi diritto di voto ha espresso la propria preferenza per Fiorucci: non sara’ quindi necessario il secondo turno di ballottaggio. I voti “pesati” sono 533 per Fiorucci e 435 per Caudo. Il quorum per l’elezione era 521.

“Buon lavoro a Massimiliano Fiorucci, eletto oggi nuovo rettore dell’Universita’ di Roma Tre. Tra i pedagogisti piu’ stimati a livello nazionale, rappresenta il profilo giusto per affrontare le sfide che attendono il mondo universitario nei prossimi anni. Noi saremo sempre disponibili al dialogo e all’ascolto per lavorare, insieme a lui, ad un ateneo sempre piu’ forte e internazionale”. Cosi’ in una nota Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio.

“Desidero congratularmi con il nuovo Magnifico Rettore dell’Universita’ degli Studi Roma tre Massimiliano Fiorucci. Dobbiamo essere partecipi del percorso delle Universita’ della nostra citta’. Rappresentano comunita’ fondamentali, reali famiglie educanti nelle quali si pongono le basi per la futura costruzione della societa’, un patrimonio fondamentale per la Capitale”, dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. “Sono convinta che il neo Rettore Fiorucci sapra’ interpretare al meglio questa missione, in chiave inclusiva e con apertura internazionale, come ha indicato nella sua proposta di candidatura, guardando con attenzione al territorio in cui Roma tre rappresenta un polo di alta formazione e un presidio culturale d’eccellenza. Per questo gli auguriamo buon lavoro, per una sfida che guarda al futuro – aggiunge Baglio -. A noi delle Istituzioni il compito di saper trovare formule innovative e di collaborazione per sostenere i nostri Atenei, i giovani studenti, le intelligenze che li’ si formano, i migliori valori, i servizi e le connessioni ideali con il territorio e la citta’”