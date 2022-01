Vacanze: Dubai batte Roma, è la destinazione più popolare per le vacanze

Lo dice il sito di viaggi Tripadvisor spiegando che "è in cima alle preferenze dei viaggiatori per le vacanze perché unisce modernità e storia, avventura con intrattenimento". Nella top 10 delle scelte dei viaggiatori di Tripadvisor per il 2022 ci sono: Londra, Cancun in Messico, Bali in Indonesia, Creta, l'isola greca nel Mediterraneo e poi la nostra Roma.

Dubai è la più popolare destinazione per le vacanze, davanti a Londra, Cancun, Bali, Creta e anche Roma. Lo dice il popolare sito di viaggi Tripadvisor spiegando: “Dubai è in cima alle preferenze dei viaggiatori per le vacanze perché unisce modernità e storia, avventura con intrattenimento”. Nella top 10 delle scelte dei viaggiatori di Tripadvisor per il 2022 ci sono: Londra, Cancun in Messico, Bali in Indonesia, Creta, l’isola greca nel Mediterraneo e poi la nostra Roma. Seguono Cabo San Lucas in Messico, Istanbul in Turchia, Parigi e Hurghada in Egitto. In cima a tutte Dubai.

“Puoi guardare uno show all’Opera, vedere l’intera città dal Burj Khalifa, spendere un pomeriggio in giro per la città vecchia di Dubai Creek, cercando spezie nel suq – aggiunge il sito -. Se stai cercando qualcosa di eccitante come un viaggio su un pallone aerostatico oppure un giro tra le dune nel deserto, oppure lanciarti da un aereo sulla Palma, ecco tutte queste sono alcune delle esperienze che si possono fare a Dubai”.

La stampa emiratina ha sottolineato dopo il prestigioso riconoscimento che sono state premiate le misure di prevenzione e contenimento del Covid. Quasi il 99% della popolazione è vaccinata, vengono richiesti tamponi molecolari ogni 72 o 48 ore per entrare o partecipare a quasi tutte le attività, test che sono economici da fare a Dubai, se non gratuiti. L’aeroporto internazionale di Dubai ha fatto registrare durante le ultime vacanze numeri precedenti alla pandemia, con 3 milioni e mezzo di turisti. Ad aiutare secondo alcuni osservatori anche l’Expo che viene ospitato dal 1 ottobre e durerà fino al 31 marzo 2022.