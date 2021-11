Vaccini: a Roma riapre l’hub della Cecchignola

Figliuolo: spinta terze dosi. Contagi in salita ma gli ospedali stanno tenendo

“Per incrementare nel Lazio e a Roma le terze dosi riaprira’ l’hub della Cecchignola. Sulla campagna vaccinale contro il Covid il Lazio ha fatto molto bene la sua parte”. Lo ha detto il commissario Francesco Figliuolo, intervenendo all’Open Day per donne in gravidanza e allattamento svoltosi all’ospedale S. Eugenio di Roma. Il generale ha definito l’Open day “un evento importante. Le donne in gravidanza e in allattamento sono una categoria da proteggere in quanto custodi della vita ed e’ positiva l’opera di sensibilizzazione fatta in maniera scientifica dal Sant’Eugenio”

“Non è che da oggi tutti si faranno le vaccinazioni, ci saranno tempi tecnici per le somministrazioni, ma è importante che ci sia questa organizzazione. Noi abbiamo somministrato a oggi quasi 95 milioni di dosi di vaccino, abbiamo distribuito oltre 100 milioni di vaccini. E’ un successo per tutta l’Italia”, ha detto il generale. “Noi – ha aggiunto Figliuolo – abbiamo fatto ieri un nuovo record di terze dosi, oltre 164mila, quindi speriamo che le cose proseguano in questo modo. Il successo italiano credo sia dovuto a una campagna vaccinale davvero capillare, inclusiva e che ha visto la partecipazione convinta di tutta la popolazione italiana. Oggi l’87% della popolazione over 12 è protetta da almeno una dose di vaccino. Abbiamo uno scudo, siamo nella quarta ondata e i contagi sono in salita. Ma gli ospedali stanno tenendo e il vaccino sta facendo la sua parte”.