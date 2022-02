Vaccini: al via nel Lazio quarta dose a fragili, prima in Italia

La somministrazione è partita a Rieti e Frosinone. Oggi 5.639 nuovi casi e 14 decessi nella regione

Al via nel Lazio oggi la quarta dose per i fragili: e’ la prima regione in Italia. La somministrazione e’ partita a Rieti e Frosinone e riguarda la platea dei trapiantati, dializzati, immunodepressi. Il quarto richiamo deve essere somministrato a 120 giorni dalla 3 dose.

Le somministrazioni sono iniziate anche a Latina e anche qui attraverso la chiamata diretta. Da domani invece sara’ possibile prenotare online la quarta dose di vaccino, per i soggetti indicati dalla Circolare del Ministero.

“Un ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori impegnati nella campagna di vaccinazione”, dichiara l’assessore alla sanita’ Alessio D’Amato.

Intanto oggi nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti.” Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 11,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 2.527″. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisando che oggi si registra un “nuovo record dei guariti”.