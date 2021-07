Vaccini, Asl Roma 5: open day per i ragazzi tra 12 e 16 anni

Domenica 1 agosto, accesso libero

La ASL Roma 5, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha organizzato per domani e domenica 1 agosto un Open day vaccinale anti Covid 19 per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni.

L’accesso e’ libero, non occorre alcuna prenotazione.

“Il vaccino e’ l’arma che abbiamo per combattere questo virus – commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – dobbiamo accelerare per raggiungere la tanto attesa immunita’. Noi facciamo il possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ora spetta a loro, alle famiglie, scegliere di contribuire a proteggere se stessi, i loro cari e gli altri. Ringrazio come sempre tutti i nostri operatori, tutte le persone che seguono l’organizzazione, i volontari, i Pediatri e le amministrazione che hanno dato la loro disponibilita’ senza la quale queste iniziative non sarebbero possibili”.