Vaccini Covid-19: Pfizer, dati a Fda 3/a dose. A 6-12 mesi alta protezione

Favorevole profilo sicurezza e robusta risposta immunitaria dopo la somministrazione della terza dose

Arrivano notizie importanti sul fronte dei vaccini contro il Covid. Pfizer and Biontech hanno annunciato la presentazione alla Fda, la Food and drug administration americana, dei dati iniziali a sostegno della terza dose di vaccino per il Covid 19.

“I dati della fase 1 sulla sicurezza e l’immonogenicità degli individui che hanno ricevuto una terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech (BNT162b2) mostrano un favorevole profilo di sicurezza e una robusta risposta immunitaria”, si legge in una nota. “Alla luce degli alti livelli di risposta immunitaria osservata, una ulteriore dose entro 6-12 mesi dalla vaccinazione primaria aiuta a mantenere un alto livello di protezione contro il Covid-19”.

Una risposta positiva a coloro i quali avevano paventato la somministrazione della terza dose anche in Italia, a partire dal mese di settembre.