Vaccini Covid, Farmacap pronta ad aiutare la Regione Lazio

Nel piano oltre ai vaccini sono previsti anche i tamponi nelle scuole del territorio regionale

Farmacap, azienda speciale farmasociosanitaria capitolina attiva sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria nell’attività di contrasto al Covid-19 si propone in soccorso della Regione Lazio. È partita in questi giorni la proposta di collaborazione interistituzionale rivolta agli uffici della Regione Lazio, lo si legge in una nota del Campidoglio.

La proposta avanzata da Farmacap prevede un corposo aiuto nella somministrazione dei vaccini (Farmacap a oggi conta 61 farmacisti vaccinatori che è possibile impiegare in attività specifiche), e ad avviare un servizio di screening nelle scuole per quanto attiene alla gestione dei tamponi.

Inoltre l’azienda propone anche di potenziare le azioni già avviate relative all’informazione e alla diffusione dei comportamenti idonei al contrasto della diffusione del virus, al rafforzamento dei servizi di supporto psicologico per i disagi causati dalla pandemia.