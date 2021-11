Vaccini, ecco il piano terze dosi over 40 del Lazio

70mila vaccini al giorno. Rt stabile a 1.3, atteso lieve aumento incidenza

Potenziamento degli hub, medici di famiglia E farmacie. Nel Lazio si lavorera’ su tre livelli per l’avvio, dal primo dicembre, delle terze dosi agli over 40. Si sta lavorando gia’ al piano.

Secondo quanto si apprende, potranno essere effettuate 70mila somministrazioni al giorno. E dal primo dicembre negli hub, per evitare assembramenti considerata l’apertura della campagna per le terze dosi agli over 40, si potra’ accedere solo su prenotazione.

Intanto nel Lazio come atteso il valore Rt e’ stabile a 1.3 e atteso anche un lieve aumento dell’incidenza a 72.5 per centomila abitanti.

“I tassi di occupazione della rete ospedaliera in lieve incremento, ma al di sotto delle soglie di allerta”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.