Quasi a 90 milioni di dosi somministrate

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Nell’ultima settimana, dal 22 al 29 ottobre, sono state somministrate in totale 1.112.844 dosi in più rispetto alla settimana precedente. Lo si apprende dal nuovo report vaccini pubblicato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 89.473.584 dosi, compresi i richiami e quelle addizionali.