Vaccini: Lazio, -61% intensive e -74% ricoveri di un anno fa

D'Amato: 431 i nuovi casi, 6 i decessi

“I vaccini funzionano. Nella Regione Lazio, rispetto ad ottobre 2020, abbiamo il 69% di contagi giornalieri in meno, il 61% in meno di ricoverati totali in terapia intensiva e il 74% in meno di ricoverati totali”. Cosi’ l’assessorato regionale alla Sanita’ sulla pagina Facebook Salute Lazio.

“Oggi nel Lazio – dice – su 11968 tamponi molecolari e 21328 tamponi antigenici per un totale di 33296 tamponi, si registrano 431 nuovi casi positivi (+50), 6 i decessi (+2), 313 i ricoverati (-1), 50 le terapie intensive (+2) e 305 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 194. Necessario accelerare la somministrazione della terza dose”.

“Rispetto alla scorsa settimana Rt in lieve discesa a 0,85 e l’incidenza in lievissimo rialzo a 34,89 su 100mila abitanti” aggiunge l’assessore. Nel resoconto giornaliero viene anche spiegato che sulla casa di riposo Giovanni XXIII di Roma “il Servizio Sanitario Regionale e la Asl Roma2 si costituiranno Parte Civile per l’ipotesi di omicidio colposo e violazione delle disposizioni sulla sicurezza. Fu una delle situazioni più critiche durante la fase acuta della pandemia”.