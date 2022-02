Vaccini: Lazio, aperte le prenotazioni per Novavax

Assessore,13milioni e 200mila somministrazioni complessive. Prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Oggi 5.029 contagi e 8 morti. Positivo 9,9% test

“Aperte le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione delle vaccino Novavax”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio e’ la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose – aggiunge D’Amato -. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%”.

Oggi nel Lazio su 14.660 tamponi molecolari e 35.975 tamponi antigenici per un totale di 50.635 tamponi, si registrano 5.029 nuovi casi positivi (-332), sono 8 i decessi (-9), 1.494 i ricoverati (-59), 134 le terapie intensive (-6) e +12.931 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.276.

“Nel Lazio il totale dei vaccinati con dose booster o doppia dose piu’ guarigione è pari al 93% (over 12) – comunica in una nota l’assessoreD’Amato – Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose – prosegue – Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%”.