Vaccini: nel Lazio presto terza dose anche a sanitari

D'Amato, guardiamo con attenzione a Paesi che la fanno a over 60

“Noi abbiamo iniziato a fare la terza dose per gli over 80, per le persone fragili. I risultati sono importanti perche’ vediamo un calo della pressione negli ospedali e nelle terapie intensive. Per cui per noi e’ significativo proteggere soprattutto le persone piu’ anziane. Andremo avanti. Siamo a oltre l’83% in doppia dose e abbiamo iniziate le dosi booster dei richiami” Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, ospite a “L’aria che tira” su La7.

“La faranno anche i sanitari a breve nel Lazio – aggiunge -. Guardiamo con grande attenzione a diversi paesi dove hanno gia’ iniziato anche dai 60 anni in su. Credo che presto questo arrivera’ anche nel nostro Paese. La cosa importante e’ la distanza di 180 giorni dalla data dell’ultima somministrazione”.