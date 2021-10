Vaccini: Nel Lazio via a prenotazioni terza dose per sanitari

Covid: D'Amato, nel Lazio 326 nuovi casi e 10 decessi, Roma a quota 124

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Da oggi al via le prenotazioni della dose booster vaccino anti covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni dall’ultima somministrazione”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Oggi su 11.388 tamponi molecolari e 29.085 tamponi antigenici per un totale di 40.473 tamponi, si registrano 326 nuovi casi positivi (+124), 10 i decessi compresi i recuperi (+2), 307 i ricoverati (-11), 49 le terapie intensive (+1) e 481 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 124.

Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo.