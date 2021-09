Vaccini: Sebastiani (Cnr), forte impulso su mondo della scuola

Dalla popolazione scolastica deve partire l'impulso per la vaccinazione

L’obbligo vaccinale “sarebbe importante” o comunque serve “una grossa stimolazione a vaccinarsi per quanto riguarda la popolazione scolastica perchè è lì che adesso c’è una grossa incognita, sono scoperti, e questo virus si diffonde molto rapidamente”. Così a SkyTG24 il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) rispondendo in merito alle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ieri in conferenza stampa, sul sì all’obbligo per il vaccino anti-Covid. In merito alla terza dose, secondo Sebastiani “ora è più importante completare la vaccinazione in chi non ha ricevuto dosi, e soprattutto sia nella fascia adulta, dove ci possono essere i danni maggiori, che nella fascia più giovanile dove dobbiamo abbassare la circolazione e il rischio di queste varianti”.