Vaccino: a Roma “scendono in campo” Polizia, Regione Lazio e Coni

Questa sera a Piazza Vittorio, alle ore 19.00 e nei prossimi weekend

Questa sera a piazza Vittorio, alle ore 19.00, la Polizia di Stato partecipera’ insieme alla Regione Lazio e al Coni, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico per la somministrazione dei vaccini, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Vaccinati e scendiamo in campo”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e gli sportivi sulla campagna vaccinale e di installare nuovi siti per la vaccinazione cui accedere liberamente.

Da venerdi’ 3 a domenica 5 settembre, e nel week end successivo, sport e vaccinazioni saranno protagonisti nei giardini di piazza Vittorio, all’interno della manifestazione “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”.

Il progetto prevede due week end (sabato 11 e domenica 12 settembre a Trevignano, il 18 a Lavinio) durante i quali si potranno praticare gratuitamente alcune discipline sportive e vaccinarsi grazie al personale qualificato presente nell’area sportiva.

Alla presentazione dell’iniziativa saranno presenti il capo della Polizia Lamberto Giannini, il direttore centrale di Sanita’ del Dipartimento della pubblica sicurezza Fabrizio Ciprani e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato tra cui Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nella disciplina del judo.