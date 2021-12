Vaccino: all’ospedale Spallanzani dosi ai primi 5 bambini

Oggi nel Lazio circa 1.000 somministrazioni ai più piccoli

Sono stati appena vaccinati contro il Covid allo Spallanzani di Roma i primi 5 bambini. “Sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi vaccinati in Italia, la somministrazione e’ avvenuta alle 15. Sono molto soddisfatto. I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa”, spiega l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato.

In totale oggi saranno 70 i bambini vaccinati.

“Oggi vaccineremo i primi 70 bambini e lo faranno con il sorriso sulle labbra. Voglio ringraziare per questa giornata di festa lo Spallanzani e la Polizia. Faccio un appello ai genitori a vaccinare, perché è un atto d’amore. Non perdiamo tempo, la Omicron è insidiosa e si diffonde rapidamente. Sono già 40mila le prenotazione per il vaccino”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha dato il via all’Inmi Spallanzani di Roma alle immunizzazioni anti-Covid nella fascia d’età 5-11 anni.

Oggi nel Lazio partono le somministrazioni per i piu’ giovani in 15 hub, sono circa un migliaio i bambini che oggi riceveranno il siero nelle strutture regionali riceveranno la somministrazione del siero.