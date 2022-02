Vaccino: D’Amato, nel Lazio slittano prenotazioni Novavax

"Prevista una prima fornitura da 100mila dosi". Da ministero e Aifa le indicazioni sul ciclo di vaccinazione

Nel Lazio, per il vaccino Novavax “sono pronte 22 linee di somministrazione per circa 5mila slot disponibili al giorno”. L’avvio delle prenotazioni che era previsto per domani “slitta poiche’ ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, ricordando che per la sua regione e’ “prevista una prima fornitura da 100mila dosi”.

Intanto dal ministero della Salute arriva la circolare con le indicazioni di impiego del vaccino Covid Nuvaxovid di Novavax, il quinto in distribuzione in Italia dopo che la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Ema (Agenzia europea), ha approvato l’utilizzo del siero nella formulazione di dispersione per iniezione da 0,5 mL/dose, a partire dai 18 anni di eta’. Nuvaxovid – siero ricombinante, adiuvato – e’ incluso nel programma di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19, ricordano dal ministero, al momento solo per il ciclo primario. Inoltre, poiche’ ‘non ci sono dati disponibili sull’intercambiabilita’ di Nuvaxovid con altri vaccini anti Covid-19 per il completamento del ciclo di vaccinazione primario’, i soggetti che hanno ricevuto una prima dose di Nuvaxovid ‘devono ricevere la seconda dose di Nuvaxovid per completare il ciclo di vaccinazione’.