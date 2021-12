Vaccino: nel Lazio prime dosi bimbi con V-day pediatrico

Da domani 15/12 al via allo Spallanzani. Regione: un fumetto dedicato ai più piccoli

Si terra’ domani alle ore 15.30 nel Lazio il V-DAY pediatrico con le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni.

Appuntamento presso l’Hub vaccinale pediatrico dell’Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell’Assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, del Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e il segretario della Federazione italiana Medici Pediatri Lazio, Teresa Rongai. L’evento si svolge a Roma presso l’hub vaccinale pediatrico allestito nel padiglione ‘Di Raimondo’ dell’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in via Portuense 292.

L’elenco degli altri hub: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).

“Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilita’, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai piu’ piccoli. Il fumetto potra’ anche essere colorato dai bambini durante l’attesa della somministrazione”, spiega la Regione Lazio. Sui canali social di Salute Lazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ e visionati da oltre mezzo milione di utenti. Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizza l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. E’ prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.