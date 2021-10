Via libera totale a cinema e teatri, discoteche al 50%

Il CDM vara le nuove norme. Dalle regione, più capienza nelle funivie

Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema, teatri e stadi. E’ questo l’orientamento del Consiglio dei ministri. Per le discoteche l’asticella dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all’aperto. In vista della stagione sciistica le Regioni chiedono di riaprire all’80% le funivie.

Intanto calano i contagi: 2.938 (ieri 3.235) e 41 le vittime (ieri 39). Sono 297.356 i tamponi (ieri 301.773). Il tasso di positività è allo 0,99%. Da sabato la Sicilia torna bianca, L’unica regione in rosso è il Molise.