Viabilità Lazio: gelo e ghiaccio, impegnati spargisale Astral

Temperature sotto lo 0°

Continua l’ondata dii gelo con insidia ghiaccio sulle strade, in particolare nel nord Ciociaria. L’ Astral (l’azienda che gestisce le strade del Lazio) stasera ha di nuovo attivati gli spargisale per evitare situazioni di rischio e pericolo per gli automobilisti. I mezzi sono stati inviati sulla Provincale Trevi-Filettino, sulla provinciale 30 che collega Filettino con Capistrello (L’Aquila) e sulla regionale Sublacense, anche nella diramazione verso la stazione sciistica di Campocatino (Guarcino). Il gelo non dà tregua e le temperature, nella notte, raggiungono anche diversi gradi sotto lo zero. A Campocatino già si registra -1,8.