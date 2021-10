VIP: Very Important Peperoncino. Il libro sul peperoncino – VIDEO

Il compito di questo “puzzle”, una volta incastrati tutti i tasselli, è sicuramente quello di trovare risposta a questa domanda: cos'è veramente il peperoncino per l'Umanità?

Vip – Very Important Peperoncino. No, non è il nome di una sitcom o di un reality show. È molto di più! È il titolo di un libro sul peperoncino, anzi, del Libro sul PEPERONCINO. Un ortaggio che per i più è assimilabile alla tavola, tralasciando così tutta la molta e diversa letteratura in merito. Una letteratura che viaggia lontana nel tempo, affiancando al peperoncino miti e ricette, ma questa volta, a detta degli stessi autori, la letteratura ha fatto un passo in avanti!

Vip nasce in un periodo storicamente difficile, durante la pandemia Covid-19, nasce in distanza, con i vari autori impegnati a comporre un puzzle, desiderosi un giorno di poter scambiare a voce quelle stesse idee riversate nelle pagine del libro. Il compito di questo “puzzle”, una volta incastrati tutti i tasselli, è sicuramente quello di trovare risposta a questa domanda: cos’è veramente il peperoncino per l’Umanità?

Una domanda di ricerca insolita, che fornisce al peperoncino un’anima, una domanda che ci guida tra i vari capitoli sapientemente scritti dal padrone di casa Francesco Spanò coadiuvato da Massimo Lopez, e da altri scelti autori. Questo libro può essere, con tutti i contributi che contiene, equiparato ad un piccolo seme di peperoncino che cresce con il passare del tempo, proprio come cresce l’interesse verso questa materia con lo scorrere delle pagine.

E per rispondere a questa domanda, in questo coro a più voci, non si può concedere il linguaggio disinvolto, lo stile fantasioso, l’emotività e l’affabulazione accattivante degli altri autori, perché la Scienza necessita di precise parole e formule per disvelare l’oggetto della sua ricerca. Ma il gioco vale la candela. Il peperoncino, esaminato nella sua intima essenza, studiato, sperimentato per anni in laboratorio e sull’uomo, esce dalla cucina e forse dalla camera da letto, per offrire rimedi alla sofferenza, seguenti ad alcune malattie. E c’è ancora molto da scoprire su questo Lui che – c’è da scommetterlo – avrebbe potuto indurre il poeta Leopardi a esclamare, almeno per una volta: O benigna natura!

il volume Vip è edito da Gangemi Editore.