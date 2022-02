Viterbo: 10mila mascherine Covid irregolari sequestrate a Civita Castellana

Deferiti anche i rappresentati legali delle società

Oltre 10mila mascherine, asseritamente di tipo Ffp2, prive delle indicazioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti, sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Viterbo. In particolare, i militari della Compagnia di Civita Castellana, durante lo svolgimento dei, hanno rinvenuto, esposte per la vendita in diversi negozi, anche facenti parte di catene di vendita di livello nazionale, numerose mascherine che, nonostante dovessero rispettare standard qualitativi e di sicurezza, certificati da controlli eseguiti da organismi certificatori indipendenti, non sono risultate essere a norma.

L’attività ha portato, oltre al sequestro delle mascherine, anche al deferimento alla competente camera di commercio di 12 rappresentanti legali delle società controllate ed alla contestazione di sanzioni per oltre 15mila euro. I finanzieri, inoltre, avrebbero accertato che i sequestri hanno riguardato un cospicuo numero di mascherine Ffp2 destinate all’utilizzo specifico per i bambini e vendute come conformi alle normative, ma che in realtà non possedevano alcuna autorizzazione per essere commercializzate come tali.